طقس مشمس يرافقنا طيلة هذا الاسبوع...

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الثلاثاء

الاربعاء

يؤثر على لبنان طقس مستقر، يترافق مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة ويستمر طيلة هذا الاسبوع.- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٣٠ درجة بقاعا بين ١٥ و ٢٩ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٦ و ٢٥ درجة- الجو : مشمس- الرياح : شمالية غربية ضعيفة خاصة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠ ٪؜- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٦ hpa- الرؤية جيدة- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.: طقس مشمس والحرارة تتراوح بين ٢٢ و ٣٠ درجة ساحلا ١٤ و ٢٩ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٥ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.: طقس مشمس والحرارة وتتراوح بين ٢٢ و ٣٠ درجة ساحلا ١٤ و ٢٩ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٥ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.