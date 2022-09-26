طقس مشمس يرافقنا طيلة هذا الاسبوع...

يؤثر على لبنان طقس مستقر، يترافق مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة ويستمر طيلة هذا الاسبوع.
وفي تفاصيل طقس اليوم
:
- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٣٠ درجة بقاعا بين ١٥ و ٢٩ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٦ و ٢٥ درجة
- الجو : مشمس
- الرياح : شمالية غربية ضعيفة خاصة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠ ٪
- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٦ hpa
- الرؤية جيدة
- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين
:
الثلاثاء
: طقس مشمس والحرارة تتراوح بين ٢٢ و ٣٠ درجة ساحلا ١٤ و ٢٩ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٥ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
الاربعاء
: طقس مشمس والحرارة وتتراوح بين ٢٢ و ٣٠ درجة ساحلا ١٤ و ٢٩ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٥ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
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