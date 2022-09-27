طقس مستقر طيلة هذا الأسبوع!

الإعلان

يؤثر طقس مستقر وجميل على لبنان مع إستقرار نسبي بدرجات الحرارة التي تتمحور حول عتبة الـ٣٠ درجة أقصاها نهارًا فيما تكون معتدلة ليلًا وصباحًا. ويستمر الطقس مستقر طيلة أيام الأسبوع...وفي التفاصيل:الثلاثاء:١- الحرارة ساحلًا بين ٢٣ و٣٠ درجة، بقاعًا بين ١٥ و٢٩ درجة وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ١٧ و٢٨ درجة٢- الجو: مشمس٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٥٠ و٧٠٪؜٥- الضغط الجوي يسجل ساحلًا ١٠١٤ hpa٦- الرؤية جيدة٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجةالأربعاء والخميس: طقس مشمس، الحرارة تتراوح بين ٢٢ و٣٠ درجة ساحلًا، بين ١٤ و٢٩ بقاعًا وبين ١٧ و٢٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س