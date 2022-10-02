طقس الاسبوع المقبل...خريفي بامتياز

يؤثر طقس مستقر وجميل على لبنان مع بداية انخفاض درجات الحرارة. من جهة اخرى، من المتوقع ان يتحول الطقس الى خريفي الاسبوع المقبل نتيجة تمركز كتل رطبة فوق تركيا تؤثر على منطقة شرق المتوسط.

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تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الاحد:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٥ و ٣٠ درجة بقاعا بين ١٧ و ٣١ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٩ و ٢٦ درجة.

٢- الجو : مشمس اجمالاً

٣- الرياح : شمالية غربية ضعيفة تنشط احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٥٠ و ٧٠ ٪

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٤ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.

الاثنين : مشمس نهارا ويتشكل الضباب على الجبال مساء والحرارة مستقرة وتتراوح بين ٢٤ و ٣٠ درجة ساحلا ١٤ و ٣١ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٦ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

الثلاثاء : غائم جزئيا ويتشكل الضباب على الجبال مع احتمال رذاذ او مطر محلي خاصة شمالا والحرارة وتتراوح بين ٢١ و ٢٨ درجة ساحلا ١٤ و ٢٧ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٤ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س