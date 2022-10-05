طقس خريفي يؤثر على لبنان... وانخفاض تدريجي بدرجات الحرارة

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

الإعلان

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

يؤثر على لبنان طقس خريفي رطب ومعتدل الحرارة هذا الأسبوع خصوصا في النصف الثاني منه مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة. وخلال هذه الفترة، تتمركز كتل رطبة فوق تركيا تؤثر على منطقة شرق المتوسط وتؤدي الى تقلبات جوية ضعيفة جدا واحتمال رذاذ أو مطر خفيف محلي غير شامل وتتركز خصوصا شمالاً.١- الحرارة ساحلاً بين ٢٢ و٢٩ درجة، بقاعا بين ١٤ و٣١ درجة، وعلى الـ١٠٠٠متر بين ١٥ و٢٥ درجة.٢- الجو: غائم جزئياً مع تشكل ضباب بعد الظهر واحتمال رذاذ محلي.٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة تنشط أحيانا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٥٠ و٧٠ ٪٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٨ hpa٦- الرؤية جيدة٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.الطقس غائم جزئيا ويتشكل الضباب على الجبال مع احتمال رذاذ محلي خصوصا شمالا ودرجات الحرارة تتراوح بين ٢١ و٢٨ درجة، ساحلا ١٤ و٢٧ بقاعاً وبين ١٦ و٢٤ درجة على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س.الطقس غائم جزئيا ويتشكل الضباب على الجبال مع احتمال رذاذ أو مطر محلي خصوصا شمالا ودرجات الحرارة تتراوح بين ٢٠ و٢٧ درجة ساحلا، ١٤ و٢٦ بقاعاً وبين ١٥ و٢٢ درجة على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س.