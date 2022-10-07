طقس متقلب بين الصحو واحتمال امطار

يؤثر طقس خريفي متقلب بين الصحو واحتمال الامطار على لبنان مع استمرار الانخفاض التدريجي بدرجات الحرارة نتيجة كتل رطبة تتمركز فوق تركيا.
تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
الجمعة:
١- الحرارة ساحلاً بين ٢١ و ٢٦ درجة بقاعا بين ١٢ و ٢٨ درجة وعلى ال ١٠٠٠متر بين ١٥ و ٢٣ درجة.
٢- الجو : غائم جزئياً مع تشكل ضباب بعد الظهر واحتمال امطار محلية شمالا بعد الظهر
٣- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠ ٪
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٥ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.
السبت : غائم جزئيا ويتشكل الضباب على الجبال مع تساقط مطر محلية خاصة على المناطق الغربية وبين ساعات الظهر والمساء والحرارة وتتراوح بين ١٩ و ٢٥ درجة ساحلا ٩ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٠ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
الاحد : غائم جزئيا ويتشكل الضباب على الجبال مع احتمال تساقط امطار محلية صباحاً والحرارة وتتراوح بين ١٩ و ٢٥ درجة ساحلا ٩ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٠ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
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