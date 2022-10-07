طقس متقلب بين الصحو واحتمال امطار

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يؤثر طقس خريفي متقلب بين الصحو واحتمال الامطار على لبنان مع استمرار الانخفاض التدريجي بدرجات الحرارة نتيجة كتل رطبة تتمركز فوق تركيا.تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:الجمعة:١- الحرارة ساحلاً بين ٢١ و ٢٦ درجة بقاعا بين ١٢ و ٢٨ درجة وعلى ال ١٠٠٠متر بين ١٥ و ٢٣ درجة.٢- الجو : غائم جزئياً مع تشكل ضباب بعد الظهر واحتمال امطار محلية شمالا بعد الظهر٣- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠ ٪٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٥ hpa٦- الرؤية جيدة٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.السبت : غائم جزئيا ويتشكل الضباب على الجبال مع تساقط مطر محلية خاصة على المناطق الغربية وبين ساعات الظهر والمساء والحرارة وتتراوح بين ١٩ و ٢٥ درجة ساحلا ٩ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٠ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/سالاحد : غائم جزئيا ويتشكل الضباب على الجبال مع احتمال تساقط امطار محلية صباحاً والحرارة وتتراوح بين ١٩ و ٢٥ درجة ساحلا ٩ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٠ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س