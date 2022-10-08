طقس خريفي يسيطر على لبنان...

يسيطر على لبنان طقس خريفي متقلب بين الصحو واحتمال الامطار، مع استمرار الانخفاض التدريجي بدرجات الحرارة نتيجة كتل رطبة تتمركز فوق تركيا.
اليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:
السبت:
١- الحرارة ساحلاً بين ٢١ و ٢٦ درجة بقاعا بين ١٢ و ٢٨ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٥ و ٢٣ درجة.
٢- الجو : غائم جزئياً مع تشكل ضباب بعد الظهر واحتمال خفيف لامطار محلية بعد الظهر
٣- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠ ٪
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٥ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.
الاحد:
غائم جزئيا ويتشكل الضباب على الجبال مع احتمال تساقط امطار محلية صباحاً والحرارة وتتراوح بين ١٩ و ٢٥ درجة ساحلا ٩ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٠ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
الاثنين:
مشمس الى غائم جزئيا والحرارة وتتراوح بين ١٩ و ٢٦ درجة ساحلا ٩ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٠ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
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