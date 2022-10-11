حال الطقس
11 تشرين الأول 2022 - 00:57
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منخفض جوي وأمطار رعدية غزيرة بانتظارنا هذا الأسبوع

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منخفض جوي وأمطار رعدية غزيرة بانتظارنا هذا الأسبوع
Lebanon News
يؤثر طقس خريفي مستقر اليوم وغدا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة، ويتقلب بين الصحو واحتمال امطار محلية يومي الخميس والجمعة ثم يتحول الى غير مستقر السبت والاحد والاثنين نتيجة منخفض جوي يؤثر على لبنان ويؤدي الى امطار رعدية غزيرة احياناً وأولى ثلوج الموسم على القرنة السوداء.

طقس اليوم الثلاثاء
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١- الحرارة ساحلاً بين ٢١ و٢٨ درجة، بقاعا بين ١٢ و٢٨ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٥ و٢٣ درجة. 
٢- الجو: مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب بعد الظهر واحتمال خفيف لبعض الامطار الرعدية والمحلية
٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة تنشط احيانا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س 
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٩٠٪
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٨ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.

طقس اليومين المقبلين:

الاربعاء: مشمس الى غائم جزئيا والحرارة تتراوح بين ٢١ و٢٧ درجة ساحلا، بين ١٠ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٥ و٢٣ درجة على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س.

الخميس: متقلب غائم جزئيا مع احتمال ٤٠٪ لتساقط امطار خفيفة محلية وتتراوح بين ٢٠ و٢٦ درجة ساحلا، بين ١٠ و٢٦ بقاعاً وبين ١٤ و٢١ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س.
 
 
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