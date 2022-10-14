احتمال امطار اليوم وفي الايام المقبلة

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تؤثر كتل هوائية رطبة فوق تركيا وشرق المتوسط على لبنان بطقس متقلب بين الصحو واحتمال امطار اليوم وفي الايام المقبلة مع استقرار بدرجات الحرارة لتعود وترتفع الاحد والاثنين والثلاثاء.تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:الجمعة:1- الحرارة ساحلاً بين ٢١ و ٢٦ درجة بقاعا بين ١١ و ٢٦ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٣ و ٢١ درجة.2- الجو : غائم جزئياً الى غائم مع تشكل ضباب واحتمال خفيف لبعض الامطار المحلية3- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س4- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠ ٪5- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٦ hpa6- الرؤية متوسطة وتسوء محلياً جبلا7- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.السبت : متقلب غائم جزئيا مع احتمال ٤٠٪ امطار رعدية محلية والحرارة تتراوح بين ٢٠ و ٢٦ درجة ساحلا ١٠ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٤ و ٢١ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/سالاحد : متقلب غائم جزئيا مع احتمال ٦٠٪ امطار رعدية محلية خاصة جبلاً وفي الداخل والحرارة تتراوح بين ٢٠ و ٢٨ درجة ساحلا ١٠ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٣ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س