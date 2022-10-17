طقس متقلب يسيطر على لبنان.. اليكم التفاصيل

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الثلاثاء

الاربعاء

تؤثر كتل هوائية رطبة فوق تركيا تترافق مع تشكل منخفض جوي جنوب غرب جزيرة قبرص على لبنان بطقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط امطار محلية غير شاملة اليوم وغدا مع استقرار بدرجات الحرارة اليوم لتعود وتنخفض من جديد غداً الثلاثاء.١- الحرارة ساحلاً بين ٢١ و٢٩ درجة، بقاعا بين ١٣ و٢٩ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٦ ٢٥ درجة.٢- الجو: غائم جزئياً مع تشكل ضباب واحتمال لبعض الامطار المحلية تترافق مع برد ورعد بعد الظهر.٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٩٠٪٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٦ hpa٦- الرؤية متوسطة وتسوء محلياً جبلا٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.: متقلب غائم جزئيا مع احتمال ٤٠٪ امطار محلية والحرارة تنخفض وتتراوح بين ٢١ و٢٧ درجة ساحلا، بين ١٢ و٢٦ بقاعاً وبين ١٥ و٢٢ درجة على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠كم/س.: قليل السحب والحرارة تنخفض وتتراوح بين ٢٠ و٢٦ درجة ساحلا، بين ١٠ و٢٥ بقاعاً وبين ١٥ و٢٢ درجة على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س.