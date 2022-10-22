الطقس المتقلب مستمر.. واحتمال تساقط أمطار

تفاصيل طقس اليوم السبت

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طقس اليومين المقبلين

الاحد

الاثنين

ما زال يؤثر طقس متقلب بين الصحو واحتمال خفيف لتساقط امطار محلية غير شاملة على لبنان ويستمر لغاية الاثنين مع استقرار بدرجات الحرارة.1- الحرارة ساحلاً بين ١٩ و٢٦ درجة، بقاعا بين ١٠ و٢٥ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٤ و٢١ درجة.2- الجو: قليل السحب الى غائم جزئياً مع احتمال زخات مطرية بعد الظهر3- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س4- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٩٠٪5- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٤ hpa6- الرؤية جيدة7- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.: متقلب وقليل السحب الى غائم جزئيا مع احتمال تساقط ٣٠٪ امطار رعدية محلية والحرارة تتراوح بين ١٩ و٢٦ درجة ساحلا، بين ١٢ و٢٤ بقاعاً وبين ١٥ و٢١ درجة على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة الى معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.: متقلب قليلا قليل السحب الى غائم جزئيا ع احتمال تساقط ٣٠٪ امطار رعدية محلية والحرارة تتراوح بين ١٩ و٢٦ درجة ساحلا، بين ١٢ و٢٤ بقاعاً وبين ١٥ و٢١ درجة على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س.