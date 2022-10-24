إليكم حال الطقس في لبنان...

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

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تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

يؤثر على لبنان طقس خريفي معتاد ومتقلب قليلاً بين الصحو واحتمال لتساقط أمطار محلية ويستمر في الأيام المقبلة مع ارتفاع بدرجات الحرارة يوم غد الثلاثاء.١- الحرارة ساحلاً بين ١٩ و٢٦ درجة، بقاعا بين ١٠ و٢٥ درجة وعلى الـ١٠٠٠متر بين ١٤ و٢١ درجة.٢- الجو: قليل السحب الى غائم جزئياً مع احتمال زخات مطرية بعد الظهر٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة الى معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠ ٪٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٧ hpa٦- الرؤية جيدة تسوء محلياً٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.الطقس مستقر وقليل السحب الى غائم جزئيا ويصبح متقلبا ليلاً ودرجات الحرارة تتراوح بين ٢٠ و٢٨ درجة ساحلا، ١٤ و٢٣ بقاعاً وبين ١٢ و٢٧ درجة على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.الطقس متقلب غائم جزئيا الى غائم مع احتمال أمطار رعدية محلية بعد الظهر تكون غزيرة وتترافق مع تساقط البرد في بعض المناطق ودرجات الحرارة تتراوح بين ١٩ و٢٧ درجة ساحلا، ١٣ و٢٦ بقاعاً وبين ١٥ و٢١ درجة على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.