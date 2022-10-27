حال الطقس
27 تشرين الأول 2022 - 01:36
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إنخفاض محدود بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس

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إنخفاض محدود بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس
Lebanon News
يؤثر إستقرار جوي على لبنان ويستمر لغاية مساء يوم الأحد مع إنخفاض محدود بدرجات الحرارة...

وفي التفاصيل: 

الخميس:
١- الحرارة ساحلًا بين ٢٢ و٢٧ درجة، بقاعًا بين ١٤ و٢٥ درجة وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ١٧ و٢٢ درجة 
٢- الجو: مشمس إلى غائم جزئيًا واحتمال أمطار خفيفة محلية
٣- الرياح: شمالية غربية إلى شرقية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س 
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٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٧٠ و٩٥٪؜
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلًا ١٠١٧ hpa
٦- الرؤية تسوء محليًا
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة

الجمعة: مستقر قليل السحب، الحرارة تتراوح بين ١٩ و٢٦ درجة ساحلًا، بين ٩ و٢٤ بقاعًا وبين ١٣ و٢١ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س

السبت: مستقر قليل السحب، الحرارة تتراوح بين ١٩ و٢٦ درجة ساحلًا، بين ٩ و٢٤ بقاعًا وبين ١٣ و٢١ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س
 
 
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