أمطار بانتظارنا الأحد.. اليكم التفاصيل

تفاصيل طقس اليوم الجمعة

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طقس اليومين المقبلين

السبت

الاحد

يؤثر استقرار جوي على لبنان ويستمر لغاية مساء يوم الاحد مع استقرار بدرجات الحرارة قبل ان يتحول الطقس الى متقلب مع احتمال امطار ليل الاحد تستمر لغاية الاربعاء من الاسبوع المقبل.١- الحرارة ساحلاً بين ٢٢ و٢٧ درجة، بقاعا بين ١٤ و٢٥ درجة وعلى الـ١٠٠٠متر بين ١٧ و٢٢ درجة.٢- الجو: قليل السحب٣- الرياح: شمالية غربية الى شرقية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و٩٥٪٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٧ hpa٦- الرؤية تسوء محلياً٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.: مستقر قليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٩ و٢٦ درجة ساحلا، بين ٩ و٢٤ بقاعاً وبين ١٣ و٢١ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س.: مستقر نهارا وغائم جزئيا يتقلب الطقس عصرا مع احتمال امطار محلية والحرارة تتراوح بين ١٩ و٢٦ درجة ساحلا، بين ٩ و٢٤ بقاعاً وبين ١٣ و٢١ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س.