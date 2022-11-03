عودة الطقس الى الاستقرار

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تنكفئ الكتل الهوائية الرطبة اليوم ويعود الطقس الى الاستقرار. ويستمر الطقس مستقرًا لغاية ليل الاحد المقبل.في تفاصيل طقس اليوم:- الحرارة ساحلاً بين ١٧ و ٢٤ درجة، بقاعا بين ٧ و ٢١ درجة، وعلى ال ١٠٠٠متر بين ١١ و ١٩ درجة.- الجو مشمس الى غائم جزئياً.- الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و ٩٥ ٪.- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٧ hpa- الرؤية جيدة- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.تفاصيل طقس اليومين المقبيلن:الجمعة: طقس مشمس الى غائم جزئيا والحرارة تتراوح بين ١٧ و ٢٤ درجة ساحلا، ٧ و ٢٢ بقاعاً، وبين ١١ و ١٩ درجة على ال ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.السبت: طقس قليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٧ و ٢٤ درجة ساحلا، ٧ و ٢٢ بقاعا،ً وبين ١١ و ١٩ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.