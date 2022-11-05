منخفض جوي مطلع الأسبوع... ماذا في تفاصيل الطقس؟

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يستمر طقس خريفي مستقر لغاية ليل غد الأحد فيما تبقى الحرارة مستقرة نسبيًا، منخفض جوي من المتوقع أن يبدأ بالتأثير التدريجي على لبنان يوم الإثنين ويستمر عدة أيام مع إنخفاض بدرجات الحرارة وأمطار رعدية وثلوج على الجبال العالية...وفي التفاصيل:السبت:١- الحرارة ساحلًا بين ١٧ و٢٤ درجة، بقاعًا بين ٧ و٢١ درجة وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ١١ و١٩ درجة٢- الجو: قليل السحب٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٧٠ و٩٥٪؜٥- الضغط الجوي يسجل ساحلًا ١٠١٧ hpa٦- الرؤية جيدة٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجةالأحد: طقس قليل السحب يتقلب بعد منصف الليل، الحرارة تتراوح بين ١٧ و٢٤ درجة ساحلًا، بين ٧ و٢١ بقاعًا وبين ١١ و١٩ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/سالإثنين: طقس غير مستقر خاصة بعد الظهر مع تساقط أمطار رعدية، الحرارة تتراوح بين ١٧ و٢٣ درجة ساحلًا، بين ٧ و١٩ بقاعًا وبين ١١ و١٩ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س