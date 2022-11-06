منخفض جوي بدءا من يوم غد

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LBCI News Lebanon

يستمر طقس خريفي لغاية اليوم فيما تبقى الحرارة مستقرة نسبياً، ومن المتوقع أن يبدأ منخفض جوي بالتأثير التدريجي على لبنان يوم غد الاثنين، ويستمر عدة ايام مع انخفاض بدرجات الحرارة، وامطار رعدية متفرقة وثلوج على الجبال العالية (٢٣٠٠متر ~٢٤٠٠متر).



تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

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الاحد:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٧ و ٢٤ درجة بقاعا بين ٧ و٢١ درجة وعلى ال ١٠٠٠متر بين ١١ و ١٩ درجة.

٢- الجو : قليل السحب

٣- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و ٩٥ ٪

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٥ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.



الاثنين: طقس غير مستقر خاصة بعد الظهر مع تساقط امطار رعدية والحرارة تتراوح بين ١٧ و ٢٣ درجة ساحلا ٧ و ١٩ بقاعاً وبين ١١ و ١٩ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س



الثلاثاء: طقس غير مستقر تساقط امطار رعدية رعدية والحرارة تتراوح بين ١٦ و ٢٢ درجة ساحلا ٦ و ١٧ بقاعاً وبين ١٠ و ١٦ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س