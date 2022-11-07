حال الطقس
07 تشرين الثاني 2022 - 01:49
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المنخفض الجويّ وصل...طقس متقلّب وأمطار رعديّة وانخفاض بدرجات الحرارة

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Lebanon News
يسيطر على لبنان منخفض جوي يتحول معه الطقس اليوم تدريجيا الى غير مستقر، ويستمر الطقس على هذا الشكل لغاية يوم الاربعاء مع انخفاض بدرجات الحرارة وامطار رعدية متفرقة وثلوج على الجبال العالية.


اليكم طقس ليوم والأيام المقبلة:

الاثنين:
١- الحرارة ساحلاً بين ١٧ و ٢٢ درجة بقاعا بين ٨ و  ١٩ درجة  وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٩ و ١٧ درجة. 
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٢- الجو : غائم وممطر احيانا تشتد الامطار بعد الظهر والمساء مع برق ورعد  
٣- الرياح : جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س 
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و ٩٥ ٪؜
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٤ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة.

الثلاثاء:  طقس غير مستقر وتتساقط امطار رعدية متفرقة غزيرة فجراً والحرارة تتراوح بين ١٦ و ٢٢ درجة ساحلا  ٦ و ١٧ بقاعاً وبين ١٠ و ١٦ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س

الاربعاء:  طقس غير مستقر وتتساقط امطار رعدية متفرقة والحرارة تتراوح بين ١٦ و ٢٢ درجة ساحلا  ٦ و ١٧ بقاعاً وبين ١٠ و ١٦ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
 
 
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