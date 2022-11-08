انخفاض بدرجات الحرارة وامطار رعدية متفرقة.. اليكم طقس الأيام المقبلة

اليكم تفاصيل طقس الثلاثاء

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طقس اليومين المقبلين

الاربعاء

الخميس

يؤثر منخفض جوي على لبنان ويرافقنا طقس غير مستقر ويستمر خلال الايام المقبلة مع انخفاض بدرجات الحرارة وامطار رعدية متفرقة وثلوج على الجبال العالية (٢٢٠٠متر - ٢٤٠٠متر).١- الحرارة ساحلاً بين ١٦ و٢١ درجة، بقاعا بين ٦ و١٨ درجة وعلى الـ١٠٠٠متر بين ٩ و١٥ درجة.٢- الجو: غائم وممطر احيانا تشتد الامطار في بعض المناطق مع برق ورعد٣- الرياح: جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٨٠ و٩٥٪٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٤ hpa٦- الرؤية جيدة تسوء محلياً٧- البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.: طقس غير مستقر وتساقط امطار رعدية متفرقة والحرارة تتراوح بين ١٦ و٢٢ درجة ساحلا، بين ٦ و١٧ بقاعاً وبين ١٠ و١٦ درجة على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.: طقس متقلب غائم جزئيا مع احتمال تساقط امطار رعدية متفرقة خصوصاً جبلا والحرارة تتراوح بين ١٦ و٢٢ درجة ساحلا، بين ٦ و١٧ بقاعاً وبين ١٠ و١٦ درجة على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.