المنخفض الجوّي لا زال يؤثر على لبنان... إلى متى يستمرّ؟

لا زال المنخفض الجوي يؤثر على لبنان بطقس غير مستقر ويستمر لغاية يوم غد يرافقه استقرار بدرجات الحرارة، امطار رعدية متفرقة وثلوج على الجبال العالية (٢٢٠٠متر ~٢٤٠٠متر) ويعود الطقس للاستقرار تدريجياً مع ارتفاع الحرارة مجدداً.
تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة ساحلاً بين ١٦ و ٢٢ درجة بقاعا بين ٦ و ١٨ درجة وعلى ال ١٠٠٠متر بين ٩ و ١٥ درجة.
- الجو : غائم وممطر احيانا تشتد الامطار في بعض المناطق مع برق ورعد نهاراً.
- الرياح : جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س.
- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٨٠ و ٩٥ ٪.
- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٥ hpa.
- الرؤية جيدة تسوء محلياً.
- البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبيلن:
الخميس: طقس غير مستقر مع احتمال تساقط امطار رعدية متفرقة خاصة جبلا، والحرارة تتراوح بين ١٦ و ٢٢ درجة ساحلا، ٦ و ١٧ بقاعاً، وبين ٩ و ١٥ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س.
الجمعة: طقس متقلب غائم جزئيا مع احتمال خفيف لتساقط امطار انما محلية خاصة جبلا، والحرارة تتراوح بين ١٦ و ٢٣ درجة ساحلا، ٦ و ١٧ بقاعاً، وبين ١٠ و ١٦ درجة على ال ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س.
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