المنخفض الجوي... يتراجع اليوم

تتراجع اليوم فعالية المنخفض الجوي الذي ما زال يؤثر على لبنان ويكون الطقس متقلب مع احتمال تساقط بعض الامطار المحلية خلال النهار وثلوج خفيفة على الجبال العالية (٢٢٠٠متر ~٢٤٠٠متر) بعدها يستقر الطقس تدريجياً غدا مع عودة الارتفاع بدرجات الحرارة.
في تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة ساحلاً بين ١٦ و ٢٢ درجة بقاعا بين ٦ و ١٨ درجة، وعلى ال ١٠٠٠متر بين ٩ و ١٥ درجة.
- الجو: غائم جزئياً مع احتمال امطار محلية .
- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠/س.
- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٨٠ و ٩٥ ٪
- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٧ hpa.
- الرؤية جيدة تسوء محلياً.
٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الجمعة: مستقر نسبيا مشمس الى غائم جزئيا مع احتمال رذاذ محلي جبلاً والحرارة تتراوح بين ١٦ و ٢٣ درجة ساحلا ٦ و ١٧ بقاعاً وبين ١٠ و ١٦ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠كم/س.
السبت: مستقر نسبيا مشمس الى غائم جزئيا والحرارة تتراوح بين ١٧ و ٢٥ درجة ساحلا ٦ و ١٨ بقاعاً وبين ١٠ و ١٨ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠كم/س تنشط ليلاً
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