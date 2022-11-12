طقس مستقر حتى يوم الاثنين...

الإعلان

يؤثر الاستقرار الجوي على لبنان ويمتد لغاية يوم الاثنين ليعود ويتقلب الطقس الثلاثاء مع احتمال امطار محلية وعودة الانخفاض بدرجات الحرارة الاسبوع المقبل، التي ترتفع اليوم وغدا.تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:السبت:١- الحرارة ساحلاً بين ١٦ و ٢٤ درجة بقاعا بين ٦ و ١٩ درجة وعلى ال ١٠٠٠متر بين ٩ و ١٧ درجة.٢- الجو : مشمس الى غائم جزئيا٣- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠/س٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٨٠ و ٩٠ ٪٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٢٠ hpa٦- الرؤية جيدة٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.الاحد : مستقر مشمس ساحلا الى الى غائم جزئيا جبلا والحرارة تتراوح بين ١٧ و ٢٥ درجة ساحلا ٦ و ١٨ بقاعاً وبين ١٠ و ١٨ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠كم/سالاثنين : مستقر مشمس ساحلا الى غائم جزئيا جبلاً والحرارة تتراوح بين ١٧ و ٢٣ درجة ساحلا ٦ و ١٨ بقاعاً وبين ١٠ و ١٨ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠كم/س