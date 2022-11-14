طقس متقلّب يستمرّ لعدة ايام.. تفاصيل طقس الأيام المقبلة

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يؤثر استقرار جوي قبل ظهر اليوم على لبنان قبل أن يتقلب الطقس بعد الظهر مع احتمال بعض الامطار المحلية والغير شاملة، وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال الاسبوع.كما يتوقّع أن يستمرّ الطقس المتقلب لعدة ايام نتيجة تدفق كتل رطبة من فوق تركيا.في تفاصيل طقس اليوم:- الحرارة ساحلاً بين ١٩ و ٢٥ درجة، بقاعا بين ١٠ و ٢١ درجة، وعلى ال ١٠٠٠متر بين ١٥ و ٢٠ درجة.- الجو: غائم جزئياً مع احتمال امطار محلية خاصة جبلاً.- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠/س.- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٥ ٪؜.- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٨ hpa .- الرؤية جيدة.- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.تفاصيل طقس اليومين المقبلين:الثلاثاء: متقلب غائم جزئيا مع احتمال لبعض الامطار المحلية نهارا والحرارة تنخفض تتراوح بين ١٧ و ٢٣ درجة ساحلا، ٨ و ١٩ بقاعاً، وبين ١١ و ١٨ درجة على ال ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠كم/س.الاربعاء: متقلب غائم جزئيا مع احتمال لبعض الامطار الرعدية والحرارة تنخفض تتراوح بين ١٥ و ٢١ درجة ساحلا، ٦ و ١٧ بقاعاً، وبين ٩ و ١٥ درجة على ال ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠كم/س.