كتل باردة وطقس ممطر... الى متى يستمرّ؟

طقس اليوم واليومين المقبلين..

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LBCI News Lebanon

تؤثر على لبنان كتل رطبة وباردة ويتحوّل الطقس الى ممطر احيانا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، ويستمر لغاية يوم الجمعة فيما تتساقط الثلوج على الجبال التي تعلو عن الـ٢٢٠٠ ~ ٢٣٠٠متر.



في تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة ساحلاً بين ١٨ و ٢٣ درجة، بقاعا بين ٨ و ١٩ درجة، وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٠ و ١٦ درجة.

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- الجو: غائم مع امطار رعدية متفرقة تشتد بعد الظهر خاصة شمالاً.

- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠/س.

- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٥ ٪.

- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٤ hpa.

- الرؤية جيدة تسوء جبلاً.

- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع أمطار رعدية والحرارة تتراوح بين ١٥ و ٢١ درجة ساحلا، ٦ و ١٧ بقاعاً، وبين ٩ و ١٥ درجة على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠كم/س.



الجمعة: غائم جزئيا الى غائم مع أمطار رعدية والحرارة تتراوح بين ١٥ و ٢١ درجة ساحلا، ٦ و ١٧ بقاعاً، وبين ٩ و ١٥ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠كم/س.