طقس الـweekend...بين الأمطار والاستقرار

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ما زالت تسيطر كتل رطبة وباردة على لبنان مترافقة مع أمطار أحيانًا، فيما تتساقط الثلوج على الجبال التي تعلو عن ٢٢٠٠ ~ ٢٣٠٠متر، لتعود وتنكفئ هذه الكتل بين ليل اليوم والغد، وترتفع درجات الحرارة من جديد.١- الحرارة ساحلاً بين ١٨ و ٢٢ درجة بقاعا بين ٨ و ١٨ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٠ و ١٥ درجة.٢- الجو : غائم جزئيا مع احتمال امطار محلية٣- الرياح : غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠/س٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٥ ٪؜٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٥ hpa٦- الرؤية جيدة تسوء جبلاً٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.مستقر وقليل السحب والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٦ و ٢٤ درجة ساحلا ٨ و ١٩ بقاعاً وبين ١٠ و ١٩ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠كم/سمستقر وقليل السحب والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٧ و ٢٥ درجة ساحلا ٨ و ٢٠ بقاعاً وبين ١٠ و ١٩ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠كم/س