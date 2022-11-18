طقس الـweekend...بين الأمطار والاستقرار

ما زالت تسيطر كتل رطبة وباردة على لبنان مترافقة مع أمطار أحيانًا، فيما تتساقط الثلوج على الجبال التي تعلو عن ٢٢٠٠ ~ ٢٣٠٠متر، لتعود وتنكفئ هذه الكتل بين ليل اليوم والغد، وترتفع درجات الحرارة من جديد.
اليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:
الجمعة :
١- الحرارة ساحلاً بين ١٨ و ٢٢ درجة بقاعا بين ٨ و ١٨ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٠ و ١٥ درجة.
٢- الجو : غائم جزئيا مع احتمال امطار محلية
٣- الرياح : غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٥ ٪
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٥ hpa
٦- الرؤية جيدة تسوء جبلاً
٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.
السبت :
مستقر وقليل السحب والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٦ و ٢٤ درجة ساحلا ٨ و ١٩ بقاعاً وبين ١٠ و ١٩ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠كم/س
الاحد :
مستقر وقليل السحب والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٧ و ٢٥ درجة ساحلا ٨ و ٢٠ بقاعاً وبين ١٠ و ١٩ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠كم/س
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