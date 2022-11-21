منخفض جوي بانتظارنا... إليكم تفاصيل الطقس

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يؤثر طقس مستقر حاليًا على لبنان ويستمر اليوم مع إرتفاع الحرارة ولغاية ظهر الثلاثاء.ويتحول بعد ظهر الثلاثاء إلى متقلب قليلًا، فيما منخفض جوي يؤثر على لبنان ظهر الخميس ولغاية السبت ويحمل معه تدني كبير بالحرارة أمطار غزيرة وثلوج التي قد تتدنى تحت عتبة الـ٢٠٠٠ متر صباح السبت...وفي التفاصيل:الإثنين:١- الحرارة ساحلًا بين ١٩ و٢٦، بقاعًا بين ١٢ و٢٣ درجة، وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ١٥ و٢١٢- الجو: غائم بسحب عالية٣- الرياح: شرقية ليلًا وشمالية غربية نهارًا ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٥٠ و٨٠٪؜٥- الضغط الجوي يسجل ساحلًا ١٠١٦ hpa٦- الرؤية جيدة٧- البحر منخفض إرتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجةالثلاثاء: متقلب وغائم جزئيًا مع إحتمال أمطار محلية بعد الظهر، الحرارة تتراوح بين ١٨ و٢٣ درجة ساحلًا، بين ٧ و١٨ بقاعًا وبين ١٢ و١٧ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/سالأربعاء: مستقر وقليل السحب إلى غائم جزئيًا، الحرارة تتراوح بين ١٦ و٢٢ درجة ساحلًا، بين ٩ و١٨ بقاعًا وبين ١٢ و١٧ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س