حال الطقس
21 تشرين الثاني 2022 - 01:31
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منخفض جوي بانتظارنا... إليكم تفاصيل الطقس

منخفض جوي بانتظارنا... إليكم تفاصيل الطقس Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,الطقس,منخفض جوي بانتظارنا... إليكم تفاصيل الطقس
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Lebanon News
يؤثر طقس مستقر حاليًا على لبنان ويستمر اليوم مع إرتفاع الحرارة ولغاية ظهر الثلاثاء.

ويتحول بعد ظهر الثلاثاء إلى متقلب قليلًا، فيما منخفض جوي يؤثر على لبنان ظهر الخميس ولغاية السبت ويحمل معه تدني كبير بالحرارة أمطار غزيرة وثلوج التي قد تتدنى تحت عتبة الـ٢٠٠٠ متر صباح السبت...

وفي التفاصيل:

الإثنين:
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١- الحرارة ساحلًا بين ١٩ و٢٦، بقاعًا بين ١٢ و٢٣ درجة، وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ١٥ و٢١ 
٢- الجو: غائم بسحب عالية 
٣- الرياح: شرقية ليلًا وشمالية غربية نهارًا ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س 
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٥٠ و٨٠٪؜
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلًا ١٠١٦ hpa
٦- الرؤية جيدة 
٧- البحر منخفض إرتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة

الثلاثاء: متقلب وغائم جزئيًا مع إحتمال أمطار محلية بعد الظهر، الحرارة تتراوح بين ١٨ و٢٣ درجة ساحلًا، بين ٧ و١٨ بقاعًا وبين ١٢ و١٧ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س

الأربعاء: مستقر وقليل السحب إلى غائم جزئيًا، الحرارة تتراوح بين ١٦ و٢٢ درجة ساحلًا، بين ٩ و١٨ بقاعًا وبين ١٢ و١٧ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س
 
 
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