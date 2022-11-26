المنخفض الجوي ينكفئ اليوم... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

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تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

يستمر تأثير المنخفض الجوي قبل ظهر اليوم على لبنان مع تدني بدرجات الحرارة، أمطار غزيرة وسيول وثلوج تحت عتبة الـ٢٠٠٠ متر. وينكفئ هذا المنخفض بعد الظهر مع عودة الاستقرار بشكل تدريجي.١- الحرارة ساحلاً بين ١٣ و١٨ درجة، بقاعا بين ٥ و١٤، وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ٧ و١٢ درجة٢- الجو: غائم وممطر بغزارة مع تشكل سيول وعواصف رعدية فيما الثلوج تتساقط على ١٨٠٠ متر الى ١٩٠٠متر وتنحسر الأمطار بعد الظهر٣- الرياح: جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ٣٠ و٧٠ كم/س خاصة شمالاً٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٨٠ و ٩٥ ٪؜٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٩ hpa٦- الرؤية تسوء محلياً٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.الطقس مستقر وغائم بسحب عالية ودرجات الحرارة تتراوح بين ١٢ و٢١ درجة ساحلا، ٣ و ١٧ درجة بقاعاً وبين ٦ و١٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح متقلبة ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/س.الطقس مستقر وغائم جزئيا بسحب عالية ودرجات الحرارة تتراوح بين ١٥ و٢٥ درجة ساحلا، ٦ و٢١ درجة بقاعاً وبين ٩ و١٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/س.