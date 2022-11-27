عودة الإستقرار... إليكم تفاصيل الطقس

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يؤثر طقس مستقر من جديد على لبنان ويستمر لغاية ظهر الثلاثاء حيث سيتأثر لبنان بكتل هوائية رطبة…وفي التفاصيل:الأحد:١- الحرارة ساحلًا بين ١٣ و٢٠ درجة، بقاعًا بين ٤ و١٤، وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ٦ و١٤٢- الجو: غائم بسحب عالية٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٣٠ كم/س خاصة شمالًا٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٨٠ و٩٥٪؜٥- الضغط الجوي يسجل ساحلًا ١٠٢٠ hpa٦- الرؤية جيدة٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجةالإثنين: يتحول الطقس إلى غير مستقر وغائم مع تساقط أمطار رعدية محلية نهارًا خاصة بعد الظهر، الحرارة تتراوح بين ١٥ و٢٢ درجة ساحلًا، بين ٨ و١٨ بقاعًا وبين ١١ و١٧ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٢٥ كم/س