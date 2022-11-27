عودة الإستقرار... إليكم تفاصيل الطقس

يؤثر طقس مستقر من جديد على لبنان ويستمر لغاية ظهر الثلاثاء حيث سيتأثر لبنان بكتل هوائية رطبة…
وفي التفاصيل:
الأحد:
١- الحرارة ساحلًا بين ١٣ و٢٠ درجة، بقاعًا بين ٤ و١٤، وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ٦ و١٤
٢- الجو: غائم بسحب عالية
٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٣٠ كم/س خاصة شمالًا
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٨٠ و٩٥٪
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلًا ١٠٢٠ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة
الإثنين: يتحول الطقس إلى غير مستقر وغائم مع تساقط أمطار رعدية محلية نهارًا خاصة بعد الظهر، الحرارة تتراوح بين ١٥ و٢٢ درجة ساحلًا، بين ٨ و١٨ بقاعًا وبين ١١ و١٧ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٢٥ كم/س
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