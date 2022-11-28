كتل هوائية رطبة بانتظارنا غدًا... ماذا في تفاصيل الطقس؟

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يؤثر طقس مستقر على لبنان ويستمر لغاية ظهر غد الثلاثاء حيث سيتأثر لبنان بكتل هوائية رطبة ويعود الإستقرار بعدها الأربعاء...وفي التفاصيل:الإثنين:١- الحرارة ساحلًا بين ١٧ و٢٥ درجة، بقاعًا بين ٨ و٢٢، وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ١٣ و٢١٢- الجو: غائم بسحب عالية٣- الرياح: شرقية إلى شمالية غربية قوية وسرعتها بين ٣٠ و٥٠ كم/س٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٨٠ و٩٥٪؜٥- الضغط الجوي يسجل ساحلًا ١٠١١ hpa٦- الرؤية جيدة٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجةالثلاثاء: يتحول الطقس إلى غير مستقر وغائم مع تساقط أمطار رعدية محلية نهارًا خاصة بعد الظهر غزيرة أحيانًا وتتساقط الثلوج على الحبال العالية ٢٤٠٠ متر، الحرارة تتراوح بين ١٥ و٢٢ درجة ساحلًا، بين ٨ و١٨ بقاعًا وبين ١١ و١٧ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و٣٥ كم/سالأربعاء: عودة الإستقرار النسبي فيما الجو غائم جزئيًا مع تشكل الضباب وإحتمال خفيف لبعض الرذاذ المحلي، الحرارة تتراوح بين ١٤ و٢١ درجة ساحلًا، بين ٦ و١٨ بقاعًا وبين ١١ و١٧ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٢٥ كم/س