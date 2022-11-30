بعد امطار الأمس... اليكم طقس الايام المقبلة

انكفأ المنخفض الجوي عن لبنان ظهر اليوم مع عودة الاستقرار الذي سيستمر عدة ايام مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة.
تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
الاربعاء:
١- الحرارة ساحلاً بين ١٥ و ٢١ درجة، بقاعا بين ٨ و ١٨ ، وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٢ و ١٨
٢- الجو : غائم جزئيا
٣- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٣٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و ٩٥ ٪
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٥ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.
الخميس: مستقر غائم جزئياً احتمال خفيف لبعض الرذاذ او المطر الخفيف شمالاً الحرارة تتراوح بين ١٤ و ٢١ درجة ساحلا ٦ و ١٨ بقاعاً وبين ١١ و ١٧ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/س
الجمعة: مستقر مشمس غائم جزئياً الحرارة تتراوح بين ١٤ و ٢١ درجة ساحلا ٦ و ١٨ بقاعاً وبين ١١ و ١٧ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/س
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