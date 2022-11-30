بعد امطار الأمس... اليكم طقس الايام المقبلة

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انكفأ المنخفض الجوي عن لبنان ظهر اليوم مع عودة الاستقرار الذي سيستمر عدة ايام مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة.تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:الاربعاء:١- الحرارة ساحلاً بين ١٥ و ٢١ درجة، بقاعا بين ٨ و ١٨ ، وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٢ و ١٨٢- الجو : غائم جزئيا٣- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٣٠كم/س٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و ٩٥ ٪٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٥ hpa٦- الرؤية جيدة٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.الخميس: مستقر غائم جزئياً احتمال خفيف لبعض الرذاذ او المطر الخفيف شمالاً الحرارة تتراوح بين ١٤ و ٢١ درجة ساحلا ٦ و ١٨ بقاعاً وبين ١١ و ١٧ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/سالجمعة: مستقر مشمس غائم جزئياً الحرارة تتراوح بين ١٤ و ٢١ درجة ساحلا ٦ و ١٨ بقاعاً وبين ١١ و ١٧ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/س