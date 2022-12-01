استقرار جوي لغاية مطلع الاسبوع المقبل

يؤثر استقرار جوي على لبنان ويستمر لغاية مطلع الاسبوع المقبل مع استقرار بدرجات الحرارة .
تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
الخميس:
١- الحرارة ساحلاً بين ١٥ و ٢١ درجة، بقاعا بين ٨ و ١٨، وعلى ال ١٠٠٠متر بين ١٢ و ١٨
٢- الجو : غائم جزئيا
٣- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٣٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠ ٪
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٢٠ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.
الجمعة: مستقر مشمس الى غائم جزئياً الحرارة تتراوح بين ١٤ و ٢١ درجة ساحلا ٤ و ١٧ بقاعاً وبين ٨ و ١٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/س
السبت: مستقر مشمس الى غائم جزئياً الحرارة تتراوح بين ١٤ و ٢١ درجة ساحلا ٥ و ١٧ بقاعاً وبين ٨ و ١٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/س
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