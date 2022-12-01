استقرار جوي لغاية مطلع الاسبوع المقبل

يؤثر استقرار جوي على لبنان ويستمر لغاية مطلع الاسبوع المقبل مع استقرار بدرجات الحرارة .



تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

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الخميس:١- الحرارة ساحلاً بين ١٥ و ٢١ درجة، بقاعا بين ٨ و ١٨، وعلى ال ١٠٠٠متر بين ١٢ و ١٨٢- الجو : غائم جزئيا٣- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٣٠كم/س٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠ ٪٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٢٠ hpa٦- الرؤية جيدة٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.الجمعة: مستقر مشمس الى غائم جزئياً الحرارة تتراوح بين ١٤ و ٢١ درجة ساحلا ٤ و ١٧ بقاعاً وبين ٨ و ١٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/سالسبت: مستقر مشمس الى غائم جزئياً الحرارة تتراوح بين ١٤ و ٢١ درجة ساحلا ٥ و ١٧ بقاعاً وبين ٨ و ١٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/س