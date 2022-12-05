طقس مستقر لغاية صباح الثلاثاء.. اليكم التفاصيل

تفاصيل طقس اليوم الاثنين

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طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي

الثلاثاء

الاربعاء

يؤثر استقرار جوي على لبنان ويستمر لغاية صباح الثلاثاء مع استقرار بدرجات الحرارة يتحول بعدها الطقس الى متقلب مع احتمال امطار محلية وانخفاض الحرارة يومي الثلاثاء بعد الظهر ولغاية ظهر الخميس.١- الحرارة ساحلاً بين ١٥ و٢١ درجة، بقاعا بين ٨ و١٨ وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٢ و١٨.٢- الجو: غائم جزئياً٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٣٠ كم/س٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٩٠٪٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٢١ hpa٦- الرؤية جيدة٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.: يتحول تدريجيا الى متقلب بين الصحو واحتمال بعض الامطار المحلية فيما الجو غائم جزئياً مع تساقط امطار رعدية متفرقة وثلوج خفيفة على ٢١٠٠ متر وتتراوح الحرارة بين ١٣ و١٩ درجة ساحلا ٥ و١٤ بقاعاً وبين ٧ و١٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٢٥ كم/س.: متقلب بين الصحو واحتمال بعض الامطار المحلية فيما الجو غائم جزئياً مع تساقط امطار رعدية متفرقة وثلوج خفيفة على ٢١٠٠ من وتتراوح الحرارة بين ١٣ و١٩ درجة ساحلا ٥ و١٤ بقاعاً وبين ٧ و١٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٢٥ كم/س.