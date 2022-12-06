انخفاض بدرجات الحرارة وتساقط الامطار...إليكم طقس الايام المقبلة

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الاربعاء

الخميس

تؤثر على لبنان كتل هوائية رطبة، ليتحول الطقس بعد ظهر اليوم الى متقلب مع احتمال تساقط أمطار محلية وانخفاض بدرجات الحرارة.ويبقى الطقس متقلباً لغاية ظهر يوم الخميس.- الحرارة ساحلاً بين ١٥ و ٢٠ درجة، بقاعا بين ٨ و ١٨، وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٢ و ١٨- الجو : غائم جزئياً مع احتمال امطار محلية بعد الظهر- الرياح : غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٣٠كم/س- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠ ٪؜- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٧ hpa- الرؤية جيدة- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.: بين المتقلب والصحو واحتمال تساقط بعض الامطار المحلية فيما الجو غائم مع احتمال تساقط امطار رعدية متفرقة وثلوج خفيفة على ٢١٠٠ من، وتتراوح الحرارة بين ١٣ و ١٩ درجة ساحلا ٥ و ١٤ بقاعاً وبين ٧ و ١٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/س.: بين المتقلب والصحو واحتمال تساقط بعض الامطار المحلية فيما الجو غائم جزئياً مع احتمال تساقط امطار رعدية متفرقة وثلوج خفيفة على ٢١٠٠ من، وتتراوح الحرارة بين ١٣ و ١٩ درجة ساحلا و و5 و14 بقاعاً وبين ٧ و ١٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/س.