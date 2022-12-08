طقس مستقرّ وارتفاع في درجات الحرارة.. اليوم

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لا زالت الكتل الهوائية الرطبة الضعيفة الفعالية تؤثر على لبنان بطقس متقلب مترافق مع احتمال امطار محلية. ويستمر الطقس متقلباً لغاية ظهر اليوم بعدها يعود الاستقرار مع ارتفاع في درجات الحرارة.تفاصيل طقس اليوم الخميس:- الحرارة ساحلاً بين ١٥ و ٢٠ درجة، بقاعاً بين ٨ و ١٨، وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٢ و ١٨.- الجو : غائم جزئياً مع احتمال ٤٠٪ امطار محلية خفيفة.- الرياح : غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٣٠كم/س.- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠ ٪.- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٧ hpa.- الرؤية جيدة .- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.تفاصيل طقس اليومين المقبلين:الجمعة : مستقر فيما الجو غائم جزئيا والحرارة تتراوح بين ١٣ و ٢٢ درجة ساحلا، وبين ٦ و ١٨ بقاعاً، وبين ٨ و ١٦ على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/س.السبت: مستقر فيما الجو قليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٥ و ٢٣ درجة ساحلا، وبين ٧ و ١٩ بقاعاً، وبين ٩ و ١٨ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/س.