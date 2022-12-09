حال الطقس
09 كانون الأول 2022 - 02:16
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طقس متقلب منتصف الأسبوع... هذه التفاصيل

طقس متقلب منتصف الأسبوع... هذه التفاصيل Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,طقس,طقس متقلب منتصف الأسبوع... هذه التفاصيل
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Lebanon News
يؤثر إستقرار جوي على لبنان مع إرتفاع بدرجات الحرارة متوقع أن يستمر لغاية يوم الإثنين يليه طقس متقلب مع بعض الأمطار منتصف الأسبوع القادم...

وفي التفاصيل: 

الجمعة:
١- الحرارة ساحلًا بين ١٥ و٢١ درجة، بقاعًا بين ٤ و١٨، وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ٩ و١٧ 
٢- الجو: قليل السحب
٣- الرياح: شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٣٠ كم/س
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٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٦٠ و٩٠٪؜
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلًا ١٠٢٢ hpa
٦- الرؤية جيدة 
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة

السبت: مستقر فيما الجو غائم جزئيًا، الحرارة تتراوح بين ١٣ و٢٢ درجة ساحلًا، بين ٦ و١٨ بقاعًا وبين ٩ و١٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٢٥ كم/س

الأحد: مستقر فيما الجو قليل السحب، الحرارة تتراوح بين ١٥ و٢٣ درجة ساحلًا، بين ٧ و١٩ بقاعًا وبين ٩ و١٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٢٥ كم/س

 
 
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