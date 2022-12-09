طقس متقلب منتصف الأسبوع... هذه التفاصيل

يؤثر إستقرار جوي على لبنان مع إرتفاع بدرجات الحرارة متوقع أن يستمر لغاية يوم الإثنين يليه طقس متقلب مع بعض الأمطار منتصف الأسبوع القادم...
وفي التفاصيل:
الجمعة:
١- الحرارة ساحلًا بين ١٥ و٢١ درجة، بقاعًا بين ٤ و١٨، وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ٩ و١٧
٢- الجو: قليل السحب
٣- الرياح: شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٣٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٦٠ و٩٠٪
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلًا ١٠٢٢ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة
السبت: مستقر فيما الجو غائم جزئيًا، الحرارة تتراوح بين ١٣ و٢٢ درجة ساحلًا، بين ٦ و١٨ بقاعًا وبين ٩ و١٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٢٥ كم/س
الأحد: مستقر فيما الجو قليل السحب، الحرارة تتراوح بين ١٥ و٢٣ درجة ساحلًا، بين ٧ و١٩ بقاعًا وبين ٩ و١٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٢٥ كم/س
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