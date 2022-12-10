إليكم تفاصيل الطقس...

يؤثر إستقرار جوي على لبنان مع إستمرار الإرتفاع بدرجات الحرارة ومتوقع أن يستمر لغاية يوم الإثنين، يليه طقس متقلب مع بعض الأمطار منتصف الأسبوع القادم...
وفي التفاصيل:
السبت:
١- الحرارة ساحلًا بين ١٥ و٢١ درجة، بقاعًا بين ٤ و١٨، وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ٩ و١٧
٢- الجو: قليل السحب
٣- الرياح: شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٣٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٦٠ و٩٠٪
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلًا ١٠٢٢ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة
الأحد: مستقر فيما الجو قليل السحب، الحرارة تتراوح بين ١٥ و٢٣ درجة ساحلًا، بين ٧ و١٩ بقاعًا وبين ٩ و١٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٢٥ كم/س
الإثنين: مستقر وغائم، الحرارة تتراوح بين ١٥ و٢٣ درجة ساحلًا، بين ٧ و١٩ بقاعًا وبين ٩ و١٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٢٥ كم/س
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