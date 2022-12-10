إليكم تفاصيل الطقس...

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يؤثر إستقرار جوي على لبنان مع إستمرار الإرتفاع بدرجات الحرارة ومتوقع أن يستمر لغاية يوم الإثنين، يليه طقس متقلب مع بعض الأمطار منتصف الأسبوع القادم...وفي التفاصيل:السبت:١- الحرارة ساحلًا بين ١٥ و٢١ درجة، بقاعًا بين ٤ و١٨، وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ٩ و١٧٢- الجو: قليل السحب٣- الرياح: شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٣٠ كم/س٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٦٠ و٩٠٪؜٥- الضغط الجوي يسجل ساحلًا ١٠٢٢ hpa٦- الرؤية جيدة٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجةالأحد: مستقر فيما الجو قليل السحب، الحرارة تتراوح بين ١٥ و٢٣ درجة ساحلًا، بين ٧ و١٩ بقاعًا وبين ٩ و١٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٢٥ كم/سالإثنين: مستقر وغائم، الحرارة تتراوح بين ١٥ و٢٣ درجة ساحلًا، بين ٧ و١٩ بقاعًا وبين ٩ و١٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٢٥ كم/س