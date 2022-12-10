حال الطقس
10 كانون الأول 2022 - 03:53
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إليكم تفاصيل الطقس...

إليكم تفاصيل الطقس... Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,طقس,إليكم تفاصيل الطقس...
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Lebanon News
يؤثر إستقرار جوي على لبنان مع إستمرار الإرتفاع بدرجات الحرارة ومتوقع أن يستمر لغاية يوم الإثنين، يليه طقس متقلب مع بعض الأمطار منتصف الأسبوع القادم...

وفي التفاصيل: 

السبت:
١- الحرارة ساحلًا بين ١٥ و٢١ درجة، بقاعًا بين ٤ و١٨، وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ٩ و١٧ 
٢- الجو: قليل السحب
٣- الرياح: شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٣٠ كم/س
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٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٦٠ و٩٠٪؜
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلًا ١٠٢٢ hpa
٦- الرؤية جيدة 
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة

الأحد: مستقر فيما الجو قليل السحب، الحرارة تتراوح بين ١٥ و٢٣ درجة ساحلًا، بين ٧ و١٩ بقاعًا وبين ٩ و١٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٢٥ كم/س

الإثنين: مستقر وغائم، الحرارة تتراوح بين ١٥ و٢٣ درجة ساحلًا، بين ٧ و١٩ بقاعًا وبين ٩ و١٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٢٥ كم/س
 
 
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