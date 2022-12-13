طقس متقلّب يسيطر على لبنان..اليكم تفاصيل طقس الايام المقبلة

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تسيطر على لبنان كتل هوائية ضعيفة الفعالية مصحوبة بطقس متقلب اليوم ويمتد لغاية يوم الخميس مع أمطار متفرقة غالباً ما تكون محلية غير شاملة وتشتد في بعض المناطق يوم غد الاربعاء، وتنخفض درجات الحرارة وتتساقط الثلوج على الجبال العالية.١- الحرارة ساحلاً بين ١٦ و ٢١ درجة بقاعا بين ٧ و ١٦ وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٩ و ١٥٢- الجو : غائم٣- الرياح : جنوبية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٣٠كم/س٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠ ٪؜٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٣ hpa٦- الرؤية جيدة تسوء محليا بسبب الضباب٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.غائم وممطر مع تشكل ضباب على الجبال وثلوج خفيفة على ٢١٠٠ والحرارة تتراوح بين ١٤ و ١٩ درجة ساحلا وبين ٦ و ١٦ بقاعاً وبين ٨ و ١٥ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح متقلبة ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/سوغائم مع تشكل ضباب على الجبال وتتساقط امطار محلية وثلوج خفيفة على الجبال العالية والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٤ و ٢٠ درجة ساحلا وبين ٦ و ١٦ بقاعاً وبين ٨ و ١٥ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/س.