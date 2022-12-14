طقس متقلب وأمطار... هذه التفاصيل

تؤثر كتل هوائية حاليًا على لبنان بطقس متقلب اليوم ويمتد لغاية يوم غد الخميس مع بعض الأمطار غالبًا ما تكون محلية غير شاملة (تشتد في بعض المناطق اليوم) مع إنخفاض بدرجات الحرارة وثلوج على الجبال العالية...
وفي التفاصيل:
الأربعاء:
١- الحرارة ساحلًا بين ١٦ و٢١ درجة، بقاعًا بين ٧ و١٦، وعلى الـ١٠٠٠متر بين ٩ و١٥
٢- الجو: غائم وماطر خاصة بعد الظهر
٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة إلى معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٦٠ و٩٥٪
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلًا ١٠١٢ hpa
٦- الرؤية جيدة تسوء محليًا بسبب الضباب
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة
الخميس: غائم مع تشكل ضباب على الجبال، تتساقط أمطار محلية وثلوج خفيفة على الجبال العالية وتنحسر الأمطار تدريجيًا بعد الظهر، الحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٤ و٢٠ درجة ساحلًا، بين ٦ و١٦ بقاعًا وبين ٨ و١٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٢٥ كم/س
الجمعة: مستقر غائم جزئيًا، الحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٥ و٢٢ درجة ساحلًا، بين ٦ و١٧ بقاعًا وبين ٩ و١٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٢٥ كم/س
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