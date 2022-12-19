امطار متوقعة بين مساء الاربعاء والخميس

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يؤثر مرتفع جوي حالياً على لبنان بطقس مستقر ويستمر اليوم وغدا وتبقى درجات الحرارة فوق المعدلات، لتتغير مع امطار متفرقة متوقعة بين مساء الاربعاء والخميس المقبل وثلوج خفيفة على الجبال وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:الاثنين:١- الحرارة ساحلاً بين ١٦ و ٢٣ درحة، بقاعا بين ٧ و ٢٠ ، وعلى ال ١٠٠٠متر بين ١١ و ١٩٢- الجو : مشمس يتخلل الجو سحب عالية٣- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٥ ٪٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٢٢ hpa٦- الرؤية جيدة تسوء محليا بسبب الضباب٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.الثلاثاء: مستقر ومشمس والحرارة وتتراوح بين ١٥ و ٢١ درحة ساحلا وبين ٦ و ١٧ بقاعاً وبين ٩ و ١٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/سالاربعاء : يتحول بعد الظهر الى غير مستقر مع امطار متفرقة وثلوج ليلاً على ٢٠٠٠متر والحرارة وتتراوح بين ١٣ و ١٩ درحة ساحلا وبين ٤ و ١٤ بقاعاً وبين ٧ و ١٢ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/س