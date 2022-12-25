طقس الميلاد: امطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة

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يؤثر منخفض جوي معتاد على لبنان اليوم مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة ومن المتوقع ان يستمر لغاية فجر يوم الثلاثاء ويترافق مع امطار رعدية وانخفاض الحرارة وثلوج تلامس ١٢٠٠متر .تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:الاحد:١- الحرارة ساحلاً بين ١٢ و ١٨ درحة، بقاعا بين ٢ و ١٥ ، وعلى ال ١٠٠٠متر بين ٦ و ١٢٢- الجو : غائم مع تساقط أمطار خاصة بعد الظهر والثلوج تتساقط على ١٨٠٠متر٣- الرياح : جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و ٩٥ ٪٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٥ hpa٦- الرؤية متوسطة٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.الاثنين :غير مستقر وغائم مع تساقط امطار رعدية غزيرة احياناً فيما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠متر وتتدنى بشكل تدريجي لتطال ١٣٠٠متر ليل الاثنين (خاصة شمالاً) لكن المتساقطات تضعف خلال الفترة المسائية والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١١ و ١٧ درجة ساحلا وبين ٢ و ١١ بقاعاً وبين ٣ و ١٠ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية نشطة وسرعتها بين ٢٥ و ٥٠كم/سالثلاثاء :مستقر وغائم وبارد والحرارة وتتراوح بين ١١ و ١٧ درجة ساحلا وبين ٢ و ١١ بقاعاً وبين ٣ و ١٠ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س