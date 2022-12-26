أمطار وثلوج وانخفاض بدرجات الحرارة..

الإعلان

يؤثر على لبنان اليوم منخفض جوي معتاد مع انخفاض بدرجات الحرارة، ومن المتوقع ان يستمر لغاية فجر يوم غد الثلاثاء، بحيث يترافق مع امطار رعدية وثلوج على ١٣٠٠متر خاصة في الشمال.١- الحرارة ساحلاً بين ١٠ و ١٦ درجة، بقاعا بين ١ و ١٠ ، وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٣ و ٩ درجة٢- الجو : غائم مع تساقط أمطار وثلوج على ١٧٠٠متر وتتدنى تدريجياً لتطال ١٣٠٠متر خاصة شمالاً فيما تصبح محلية عصرا٣- الرياح : شمالية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و ٩٥ ٪؜٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٧ hpa٦- الرؤية متوسطة٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.مستقر وغائم وبارد والحرارة وتتراوح بين ١١ و ١٧ درجة ساحلا وبين ٢ و ١١ بقاعاً وبين ٣ و ١٠ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س.مستقر وغائم وبارد والحرارة وتتراوح بين ١١ و ١٧ درجة ساحلا وبين ٢ و ١١ بقاعاً وبين ٣ و ١٠ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س.