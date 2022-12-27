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يسيطر على لبنان مرتفع جوي اليوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة، ومن المتوقع ان يستمر في الايام المقبلة مع تشكل الجليد على الجبال فجراً وصباحاً.١- الحرارة ساحلاً بين ١٠ و ١٨ درجة، بقاعا بين صفر و ١٢ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٤ و ١١٢- الجو : مشمس الى غائم جزئياً٣- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٥ ٪؜٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٢٤ hpa٦- الرؤية جيدة٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.مستقر مشمس الى غائم جزئياً وبارد والحرارة وتتراوح بين ١١ و ١٧ درجة ساحلا وبين ٢ و ١١ بقاعاً وبين ٣ و ١٠ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/سمستقر مشمس الى غائم جزئياً وبارد والحرارة وتتراوح بين ١١ و ١٨ درجة ساحلا وبين ١ و ١٢ بقاعاً وبين ٥ و ١٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س.