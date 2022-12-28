يؤثر مرتفع جوي على لبنان اليوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة ومن المتوقع ان يستمر في الايام المقبلة مع تشكل الجليد على الجبال فجراً وصباحاً.
تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
الاربعاء:
١- الحرارة ساحلاً بين ١٠ و ١٩ درحة، بقاعا بين صفر و١٤، وعلى ال ١٠٠٠متر بين ٥ و ١٢
٢- الجو : مشمس الى غائم جزئياً
٣- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٥ ٪
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٢٣ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.
الخميس: مستقر مشمس الى غائم جزئياً وبارد والحرارة وتتراوح بين ١١ و ١٨ درجة ساحلا وبين ١ و ١٢ بقاعاً وبين ٥ و ١٣ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س
الجمعة:مستقر مشمس الى غائم جزئياً وبارد والحرارة وتتراوح بين ١١ و ١٨ درجة ساحلا وبين ١ و ١٢ بقاعاً وبين ٥ و ١٣ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س
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