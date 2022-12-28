حال الطقس
28 كانون الأول 2022 - 03:35
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ارتفاع محدود بدرجات الحرارة

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Lebanon News
يؤثر مرتفع جوي على لبنان اليوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة ومن المتوقع ان يستمر في الايام المقبلة مع تشكل الجليد على الجبال فجراً وصباحاً.

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة: 

الاربعاء:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٠ و ١٩ درحة،  بقاعا بين صفر و١٤،  وعلى ال ١٠٠٠متر بين ٥ و ١٢ 
٢- الجو : مشمس الى غائم جزئياً
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٣- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٥ ٪
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٢٣ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

الخميس: مستقر مشمس الى غائم جزئياً وبارد والحرارة وتتراوح بين ١١ و ١٨ درجة ساحلا  وبين ١ و ١٢ بقاعاً وبين ٥ و ١٣ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س

الجمعة:مستقر مشمس الى غائم جزئياً وبارد والحرارة وتتراوح بين ١١ و ١٨ درجة ساحلا وبين ١ و ١٢ بقاعاً وبين ٥ و ١٣ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س
 
 
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