مرتفع جوي سيستمر طيلة الاسبوع

مازال يؤثر مرتفع جوي على لبنان اليوم وسيستمر طيلة الاسبوع مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة واستمرار تشكل الجليد على الجبال فجراً وصباحاً.
تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
الخميس:
١- الحرارة ساحلاً بين ١٠ و ١٩ درحة، بقاعا بين صفر و ١٤ ، وعلى ال ١٠٠٠متر بين ٥ و ١٢
٢- الجو : مشمس الى غائم جزئياً واحتمال ضئيل لتساقط رذاذ محلي
٣- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٥ ٪
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٢٣ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.
الجمعة :مستقر قليل السحب وبارد والحرارة وتتراوح بين ١١ و ١٩ درجة ساحلا وبين صفر و ١٢ بقاعاً وبين ٥ و ١٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س
السبت :مستقر قليل السحب وبارد والحرارة وتتراوح بين ١١ و ١٨ درجة ساحلا وبين صفر و ١٢ بقاعاً وبين ٥ و ١٣ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س
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