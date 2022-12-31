استقرار نسبي بدرجات الحرارة.. ولا عواصف في الأفق

لا زال المرتفع الجوي يؤثر على لبنان وسيستمر لعدة ايام مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة واستمرار تشكل الجليد على الجبال فجراً وصباحاً ولا عواصف في الافق.
تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة ساحلاً بين ١١ و ٢٠ درحة، بقاعا بين صفر و ١٤، وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٥ و ١١٢.
- الجو: مشمس.
- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٥ ٪.
- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٢٦ hpa
- الرؤية جيدة.
- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.
تفاصيل طقس الأيام المقبلة:
الاحد: مستقر مشمس قبل الظهر والحرارة وتتراوح بين ١١ و ١٩ درجة ساحلا وبين صفر و ١٢ بقاعاً وبين ٦ و ١٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س.
الاثنين: مستقر غائم جزئياً والحرارة وتتراوح بين ١١ و ٢٠درحة ساحلا وبين صفر و ١٣ بقاعاً وبين ٦ و ١٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س.
الثلاثاء: مستقر غائم اجمالا مع تشكل الضباب والحرارة وتتراوح بين ١١ و ٢٠درحة ساحلا وبين صفر و ١٣ بقاعاً وبين ٦ و ١٣ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س.
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