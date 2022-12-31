استقرار نسبي بدرجات الحرارة.. ولا عواصف في الأفق

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لا زال المرتفع الجوي يؤثر على لبنان وسيستمر لعدة ايام مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة واستمرار تشكل الجليد على الجبال فجراً وصباحاً ولا عواصف في الافق.تفاصيل طقس اليوم:- الحرارة ساحلاً بين ١١ و ٢٠ درحة، بقاعا بين صفر و ١٤، وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٥ و ١١٢.- الجو: مشمس.- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٥ ٪؜.- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٢٦ hpa- الرؤية جيدة.- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.تفاصيل طقس الأيام المقبلة:الاحد: مستقر مشمس قبل الظهر والحرارة وتتراوح بين ١١ و ١٩ درجة ساحلا وبين صفر و ١٢ بقاعاً وبين ٦ و ١٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س.الاثنين: مستقر غائم جزئياً والحرارة وتتراوح بين ١١ و ٢٠درحة ساحلا وبين صفر و ١٣ بقاعاً وبين ٦ و ١٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س.الثلاثاء: مستقر غائم اجمالا مع تشكل الضباب والحرارة وتتراوح بين ١١ و ٢٠درحة ساحلا وبين صفر و ١٣ بقاعاً وبين ٦ و ١٣ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س.