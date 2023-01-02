إليكم حال الطقس في لبنان...

ما زال المرتفع الجوي يؤثر على لبنان بطقس مستقر كلياً وسيستمر لغاية يوم الثلاثاء مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة واستمرار تشكل الجليد على الجبال فجراً وصباحاً.
وسيشهد لبنان تقلبات جوية ضعيفة بدءا من الأربعاء مع ظهور بوادر منخفض جوي في العاشر من الشهر الحالي.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
١- الحرارة ساحلاً بين ١١ و٢٠ درجة، بقاعا بين صفر و١٤ درجة وعلى الـ١٠٠٠متر بين ٥ و١٣ درجة
٢- الجو: غائم جزئياً
٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٨٥ ٪
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٢٦ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الثلاثاء:
الطقس مستقر وغائم جزئياً مع تشكل الضباب ودرجات الحرارة تتراوح بين ١١ و٢٠ درجة ساحلا، بين صفر و١٣ درجة بقاعاً وبين ٦ و١٣ درجة على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
الأربعاء:
الطقس متقلب وغائم مع تشكل ضباب وتساقط أمطار خفيفة محلية وثلوج خفيفة على الـ١٩٠٠ متر ودرجات الحرارة وتتراوح بين ١١ و ١٨ درجة ساحلا، بين صفر و١٣ درجة بقاعاً وبين ٦ و١١ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.
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