إليكم حال الطقس في لبنان...

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

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تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

ما زال المرتفع الجوي يؤثر على لبنان بطقس مستقر كلياً وسيستمر لغاية يوم الثلاثاء مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة واستمرار تشكل الجليد على الجبال فجراً وصباحاً.وسيشهد لبنان تقلبات جوية ضعيفة بدءا من الأربعاء مع ظهور بوادر منخفض جوي في العاشر من الشهر الحالي.١- الحرارة ساحلاً بين ١١ و٢٠ درجة، بقاعا بين صفر و١٤ درجة وعلى الـ١٠٠٠متر بين ٥ و١٣ درجة٢- الجو: غائم جزئياً٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٨٥ ٪٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٢٦ hpa٦- الرؤية جيدة٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.الطقس مستقر وغائم جزئياً مع تشكل الضباب ودرجات الحرارة تتراوح بين ١١ و٢٠ درجة ساحلا، بين صفر و١٣ درجة بقاعاً وبين ٦ و١٣ درجة على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.الطقس متقلب وغائم مع تشكل ضباب وتساقط أمطار خفيفة محلية وثلوج خفيفة على الـ١٩٠٠ متر ودرجات الحرارة وتتراوح بين ١١ و ١٨ درجة ساحلا، بين صفر و١٣ درجة بقاعاً وبين ٦ و١١ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.