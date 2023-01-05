لبنان يشهد تقلبات جوية ضعيفة... وانخفاض بدرجات الحرارة

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

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تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

يشهد لبنان تقلبات جوية ضعيفة تؤدي الى احتمال تساقط أمطار خفيفة ومحلية اجمالاً مع انخفاض بدرجات الحرارة. وهذه التقلبات الجوية ستستمر في الأيام المقبلة.ويذكر ألا منخفضات قوية متوقعة حتى الآن.١- الحرارة ساحلاً بين ١٢ و ١٩ درجة، بقاعا بين ٢ و١٣، وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ٨ و١١ درجة.٢- الجو: غائم جزئياً مع احتمال تساقط أمطار محلية خفيفة غير شاملة وثلوج خفيفة على الـ١٩٠٠ متر.٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠كم/س.٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٩٠ ٪٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٢٠ hpa٦- الرؤية جيدة تسوء محلياً جبلاً٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.الطقس غائم مع تشكل ضباب وتساقط أمطار متفرقة تشتد في بعض المناطق خصوصا ساحلا فيما الثلوج تتساقط على الـ١٩٠٠متر. أما درجات الحرارة فتتراوح بين ١٢ و١٨ درجة ساحلا، وبين ٤ و١٣ درجة بقاعاً وبين ٨ و١١ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.الطقس غائم جزئيا مع تشكل ضباب وتساقط أمطار متفرقة تشتد في بعض المناطق فجرا فيما تضعف نهاراً وتكون محلية خصوصا ساحلا فيما الثلوج تتساقط على الـ١٨٠٠متر. أما درجات الحرارة فتتراوح بين ١٢ و١٨ درجة ساحلا، بين ٤ و١٣ درجة بقاعاً وبين ٨ و١١ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.