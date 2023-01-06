أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة

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الاحد

تؤثر على لبنان تقلبات جوية ضعيفة، قد تؤدي الى تساقط امطار خفيفة ومحلية، باستثناء اليوم الجمعة حيث تشتد الامطار في بعض المناطق خصوصا بين فترة الليل وفجر الغد مع انخفاض بدرجات الحرارة.وتستمر هذه التقلبات الجوية في الايام المقبلة.- الحرارة ساحلاً بين ١٢ و ١٩ درحة، بقاعا بين ٢ و ١٣، وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٨ و ١١- الجو : غائم وممطر احيانا وثلوج خفيفة على ١٩٠٠متر تنخفض الى مستوى ١٧٠٠متر بين منتصف الليل وفجر الغد- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠ ٪؜- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٢٠ hpa- الرؤية جيدة تسوء محلياً جبلاً- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.: غائم جزئيا مع تشكل الضباب وتتساقط امطار متفرقة تشتد في بعض المناطق فجرا فيما تضعف نهاراً وتتساقط الثلوج على ١٩٠٠متر والحرارة وتتراوح بين ١٢ و ١٨ درجة ساحلا وبين ٤ و ١٣ بقاعاً وبين ٨ و ١١ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س.: غائم جزئيا مع تشكل الضباب و احتمال امطار محلية خفيفة، والحرارة وتتراوح بين ١٢ و ١٨ درجة ساحلا وبين ٤ و ١٣ بقاعاً وبين ٨ و ١١ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س.