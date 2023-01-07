تقلبات جوية ضعيفة ترافق لبنان في الايام المقبلة... هل تنخفض درجات الحرارة؟

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الاثنين

تؤثر على لبنان تقلبات جوية ضعيفة، تترافق مع تساقط أمطار خفيفة ومحلية تستمر في الايام المقبلة مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة.- الحرارة ساحلاً بين ١٢ و ١٨ درحة، بقاعا بين ٢ و ١٣ ، وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٨ و ١١- الجو : غائم وممطر احيانا وثلوج خفيفة على ١٩٠٠متر تنخفض الى مستوى ١٧٠٠متر صباحاً يتحول غائم جزئيا مع احتمال امطار محلية نهاراً- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠ ٪؜- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٢٠ hpa- الرؤية جيدة تسوء محلياً جبلاً- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.: غائم جزئيا مع تشكل الضباب واحتمال تساقط امطار محلية خفيفة، والحرارة وتتراوح بين ١٢ و ١٨ درجة ساحلا وبين ٤ و ١٣ بقاعاً وبين ٨ و ١١ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س.: غائم جزئيا مع تشكل الضباب و احتمال تساقط امطار محلية خفيفة، والحرارة وتتراوح بين ١٢ و ١٨ درجة ساحلا وبين ٤ و ١٣ بقاعاً وبين ٨ و ١١ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س.