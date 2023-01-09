تقلبات جوية ضعيفة ترافق لبنان... ماذا عن درجات الحرارة؟

تؤثر على لبنان تقلبات جوية ضعيفة، وتستمر حتى يوم غد، وتترافق مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة ساحلاً بين ١٢ و ١٨ درحة، بقاعا بين ٢ و ١٣، وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٨ و ١١ درجة.
- الجو : غائم جزئيا مع احتمال خفيف لبعض زخات المطر
- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠ ٪
- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٧ hpa
- الرؤية جيدة
- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الثلاثاء:
غائم جزئيا، والحرارة وتتراوح بين ١٢ و ٢٠ درجة ساحلا وبين ٣ و ١٣ بقاعاً وبين ٨ و ١١ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س.
الاربعاء:
مستقر غائم جزئيا بسحب عالية والحرارة وتتراوح بين ١٢ و ١٩ درجة ساحلا وبين ٣ و ١٣ بقاعاً وبين ٨ و ١١ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س.
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