تقلبات جوية ضعيفة ترافق لبنان... ماذا عن درجات الحرارة؟

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الثلاثاء:

الاربعاء:

تؤثر على لبنان تقلبات جوية ضعيفة، وتستمر حتى يوم غد، وتترافق مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة.- الحرارة ساحلاً بين ١٢ و ١٨ درحة، بقاعا بين ٢ و ١٣، وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٨ و ١١ درجة.- الجو : غائم جزئيا مع احتمال خفيف لبعض زخات المطر- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠ ٪؜- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٧ hpa- الرؤية جيدة- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.غائم جزئيا، والحرارة وتتراوح بين ١٢ و ٢٠ درجة ساحلا وبين ٣ و ١٣ بقاعاً وبين ٨ و ١١ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س.مستقر غائم جزئيا بسحب عالية والحرارة وتتراوح بين ١٢ و ١٩ درجة ساحلا وبين ٣ و ١٣ بقاعاً وبين ٨ و ١١ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س.