طقس مستقر يؤثر على لبنان... الى متى يستمر؟

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تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

ما زال لبنان يتأثر بطقس مستقر نسبياً ويستمر اليوم ولغاية عصر الغد مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة والتي تكون باردة ليلاً وصباحاً مع تشكل الجليد جبلاً.ومن المتوقع أن يتمركز منخفض جوي معتاد جنوب غرب قبرص ويؤثر على لبنان بدءاً من مساء الغد ويستمر لغاية الاثنين يتخلله تساقط أمطار متقطعة تشتد من حين لآخر وتدني بدرجات الحرارة وثلوج تحت عتبة الـ١٦٠٠ متر.١- الحرارة ساحلاً بين ١٢ و١٩ درجة، بقاعا بين ٢ و١٣ درجة وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ٥ و١٢ درجة٢- الجو: غائم جزئيا بسحب عالية٣- الرياح: شرقية ليلاً وشمالية غربية نهارا ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٨٠ ٪؜٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٢٢ hpa٦- الرؤية جيدة٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.الخميس: الطقس غائم اجمالا بسحب متوسطة وعالية ويتحول الى متقلب مساء مع احتمال تساقط أمطار محلية غير شمالة وثلوج خفيفة على الـ١٥٠٠ متر ودرجات الحرارة تتراوح بين ١١ و١٨درجة ساحلا، بين ٢ و١٢ درجة بقاعاً وبين ٤ و١٠ درجات على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.الجمعة: الطقس غائم ومتقلب مع احتمال تساقط أمطار محلية نهارا وثلوج خفيفة على الـ١٥٠٠ متر وتصبح الأمطار شاملة وغزيرة مساء ولغاية صباح السبت وتترافق مع تساقط برد وعواصف رعدية وثلوج على الـ١٤٠٠متر. أما درجات الحرارة فتتراوح بين ١٠ و١٦ درجة ساحلا، بين ٢ و١٠ درجات بقاعاً وبين ٣ و٩ درجات على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.